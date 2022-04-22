السبت 21 رمضان 1443 ﻫ - 23 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شرط جديد لمبابي يرجّح بقاءه في باريس!

منذ 11 ساعة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

"كووورة"
A A A
طباعة المقال

فجر تقرير إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، حول المفاوضات بين ريال مدريد وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بقوة بالرحيل إلى ريال مدريد.

وبحسب برنامج “El Partidazo de COPE”، فإن مبابي طلب من إدارة ريال مدريد، 100 مليون يورو إضافية، على الاتفاق السابق بينهما.

وأضاف التقرير “جاء رد مجلس إدارة ريال مدريد، بالرفض على طلب كيليان مبابي”.

وأفاد التقرير الإسباني، أن هذه الخطوة تزيد من فرص استمرار مبابي مع سان جيرمان، وتجديد عقده وعدم الانضمام لصفوف ريال مدريد.

ويسعى باريس بكل قوة للضغط على مبابي للتجديد، وسافرت والدة اللاعب إلى الدوحة رفقة شقيقه الأصغر إيثان.

وهناك حالة من التفاؤل، بأن تكون هذه الزيارة، بمثابة مفتاح لتجديد عقد مبابي في حديقة الأمراء.

    المزيد من منوعات

    يوم الارض-تعبيرية
    في يوم الأرض.. كيف سيحتفل العالم هذا العام؟
    قرود
    تضرب وتسرق وتخطف الأطفال.. تعرف على القردة المتوحشة
    لقطة من الفيديو لحظة انقاذ الشاب السعودي العالق بعد 30 ساعة
    إنقاذ شاب سعودي علق في شق صخري لـ30 ساعة.. فيديو

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مركز الفلك الدولي بأبوظبي يكشف أن أول أيام عيد الفطر سيكون الاثنين
    مركز الفلك الدولي بأبوظبي يكشف عن أول أيام عيد الفطر
    الدولار
    الدولار الأسود يحلّق مجدداً… والسبب؟
    حريق هائل قرب مبنى دار الفتوى في عائشة بكار
    بالفيديو.. حريق هائل قرب مبنى دار الفتوى في عائشة بكار