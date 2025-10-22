الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
شرط غريب لمشاهدة فيلم "بوجونيا": حلاقة الرأس قبل العرض المبكر

منذ 7 دقائق
متفرجون على فيلم بوجونيا بعد أن اختاروا حلاقة شعرهم-رويترز

وضعت شركة فوكس فيتشرز، موزعة فيلم الخيال العلمي الكوميدي “بوجونيا”، شرطاً غير معتاد للراغبين في حضور العرض المبكر للفيلم، وهو حلاقة الرأس.
جاءت الفكرة مستوحاة من شخصية ميشيل فولر التي تلعب دورها إيما ستون، والتي يُخضعها أقاربها لحلاقة رأسها بعد أن يقتنعوا بأنها كائن فضائي.
وتم توفير حلاق داخل صالة العرض، ما أتاح للمعجبين مثل سام شيرمان وماثيو لوبيز من لوس أنجليس حلاقة رؤوسهم للدخول إلى العرض، مؤكدين أن التجربة شعور “مثير وفريد”، وفرصة لمشاهدة الفيلم قبل عرضه الرسمي في الولايات المتحدة يوم 31 أكتوبر.
يُذكر أن ستون والمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس حصلا على قاعدة جماهيرية واسعة بعد تعاونهما في فيلمي “بور ثنيجز” و”ذا فيفوريت” اللذين رشحا لجائزة الأوسكار.

