شرط ملغوم يرهن انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

فتح إدوارد روميو نائب رئيس نادي برشلونة للشؤون الاقتصادية الباب أمام إمكانية حسم صفقة روبيرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ.

وصرح روميو عبر إذاعة راديو كتالونيا “القرارات المتفق عليها في الجمعية العمومية الأخيرة للنادي خطوة ضرورية للغاية، لكن حتى الآن تمكنا فقط من الحصول على الضوء الأخضر، علينا تحديد المهمة والانتهاء منها”.

وأضاف “يمكن أن يوقع ليفاندوفسكي طالما أننا نطبق قاعدة 1/3 المتفق عليها ضمن الإجراءات الاقتصادية”.

وأشار روميو في تصريحاته في هذا الشأن، إلى شرط ملغوم قد يؤكد يساعدهم على نجاح الصفقة، وربما يفسدها تماما.

وقال “نظرًا لأننا تجاوزنا حدود اللعب المالي النظيف الخاص برابطة الليجا، فإذا لم نتمكن من توفير ثلاثة أضعاف راتب (ليفاندوفسكي) ستصبح الصفقة غير ممكنة”.

وينتهي تعاقد النجم البولندي مع بايرن ميونخ في صيف العام المقبل 2023.

وأكد ليفاندوفسكي غير مرة أنه يريد الرحيل عن بايرن والانتقال إلى برشلونة، في الموسم المقبل، لكن إدارة بايرن ميونخ تتمسك بشروطها المالية (نحو 40 مليو يورو) لإطلاق سراحه.