شرط وحيد لعودة ميسي إلى برشلونة

تنتظر جماهير برشلونة بفارغ الصبر عودة ليونيل ميسي إلى الفريق مرة أخرى، بعد رحيله المفاجئ عن الفريق في صيف عام 2021، إلى باريس سان جيرمان.

ورحل ميسي عن برشلونة لأسباب مادية تخص الأخير بالأساس، وانضم إلى بطل فرنسا في صفقة انتقال حُر، لكنه فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، حلمه الأكبر على مستوى الأندية.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إن نادي برشلونة حدد شرطا وحيدا للتحرك نحو استعادة ميسي، وهو وصول رغبة مباشرة وصريحة من اللاعب في العودة مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر من داخل النادي أن رغبة ميسي هي التي ستمنح الضوء الأخضر لبرشلونة، لتقديم عرض له من أجل العودة، سواء من خلال تواصله مع خوان لابورتا رئيس البارسا، أو تشافي هيرنانديز مدرب الفريق أو حتى أحد اللاعبين.

وأشار المصدر إلى أن برشلونة أيضا يجهز دورا جديدا لميسي، يتناسب مع تقدمه في السن واقترابه من الـ36 عاما، يختلف تماما عما حصل عليه خلال فترة شبابه مع الفريق.

وأكد أن “ميسي سيكون مطالبا بالتعامل مع الأمر الواقع في غرفة ملابس برشلونة، خاصة أنه تقدم في السن، وهناك لاعبون أصبحوا قادة للفريق في غيابه”.

يذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، ولم يحسم اللاعب مصيره بشأن التجديد أو الرحيل، لكن رغبته الأولى هي البقاء في الدوريات الأوروبية الكبرى لأطول فترة ممكنة.