شركات أزياء عالمية تدخل على خط “كورونا” لإنتاج كمامات طبية

قالت مجموعة “كيرينغ” الفرنسية (Kering) إن علامات الأزياء الراقية مثل “سان لوران” (Saint Laurent) و”بالنسياغا” (Balenciaga) ستبدأ في انتاج أقنعة للوجه (كمامات) لتخفيف النقص الحاصل في الأسواق جراء تفشي فيروس كورونا.

وأثار النقص في مخزون معدات الحماية في جميع أنحاء فرنسا وإيطاليا غضب الأطباء ودفع الشرطة إلى التهديد بالانسحاب من معركة مكافحة تفشي الوباء خوفا على العناصر والضباط المولجين تطبيق القرارات الحكومية.

وقالت “كيرينغ” التي تتخذ من باريس مقراً لها، والتي تملك العلامة التجارية الإيطالية “غوتشي” (Gucci) إن “سان لوران” و”بالنسياغا” سيبدأان في تصنيع الكمامات بعد الحصول على موافقة رسمية من السلطات المعنية.

وقالت كيرينغ إنها ستمنح الخدمة الصحية الفرنسية 3 ملايين قناع جراحي خططت لشرائه واستيراده من الصين وستنتج غوتشي 1.1 مليون قناع و55 ألف وزرة طبية لإيطاليا.

وقالت شركة Rival LVMH الأسبوع الماضي إنها تنسق مع الحكومة الفرنسية للحصول على 40 مليون قناع صحي من مورد صيني، وتمتلك LVMH مجموعة ماركات عالمية تعنى بمستحضرات التجميل بما في ذلك L’Oreal.

من المرجح أن تتضرر شركات السلع الفاخرة من الأزمة حيث أن التحركات لاحتواء الوباء تجبرها على إغلاق المتاجر.