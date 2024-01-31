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شركة أفيليس لتأجير الطائرات: نتوقع إبطاء وتيرة نمو الشركة هذا العام

منذ 52 دقيقة
شعار شركة أفيليس

شعار شركة أفيليس

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توقع الرئيس التنفيذي لشركة أفيليس لتأجير الطائرات سريعة النمو “تيد أوبيرن”، اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، من إبطاء وتيرة نموها هذا العام وتبني نهج حذر في عمليات الاستحواذ بعد صفقة بقيمة 3.6 مليار دولار العام الماضي مع ستاندرد تشارترد.

وقال أوبيرن لوكالة رويترز أمام مؤتمر اقتصاديات الطيران في دبلن “لا نحاول النمو من أجل النمو. هذا العام نتوقع.. لن أقول أن نتوقف مؤقتا.. لكننا نتوقع إبطاء النمو ومسار الهبوط حتى نتمكن من تعزيز العمليات”.

واوضح أوبيرن أن الشركة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي ترى أيضا أن إبرام اتفاق طويل الأجل مع شركة تصنيع طائرات لشراء طائرات جديدة هو جزء “أساسي” من استراتيجيتها لكن تنفيذ ذلك سيستغرق وقتا.

    المصدر :
  • رويترز

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