شركة استرالية تجمد جثث الأثرياء مقابل مبالغ ضخمة

تقدم إحدى الشركات الأسترالية للأثرياء فرصة للعودة من الموت بتجميدهم داخل ثلاجة مبردة لحفظ الجثث حتى يتمكن العلم من إحيائهم بعد ذلك، في اعتقادات زائفة يدفع مقابلها الناس ملايين الجنيهات.

وأنشأت شركة Southern Cryonics الأسترالية مرفقاً عالي التقنية في ريف هولبروك بـ نيو ساوث ويلز على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب مقر الشركة الرئيسي في سيدني.

يقوم المشاركون بدفع مبلغ ضخم قدره 150 ألف دولار، وذلك من أجل تغليفهم بالنيتروجين السائل عند درجات حرارة قريبة من -200 درجة مئوية في الغرف الفولاذية.

سيتم غمر أجسادهم أولاً داخل المبرد، ورفع القدمين حتى يكون للدماغ أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة إذا حدث تسرب من الغرفة.

تمتلك المنظمة غير الهادفة للربح بالفعل 40 مكاناً معظمها محجوز لمؤسسيها ليتم ملؤها في المرحلة الأولى من مشروعهم، لكنها تخطط لإضافة 600 موقع آخر بمجرد بناء مستودعات إضافية.

تروج الشركة لفكرة أن الموت عملية تدريجية ويمكن عكسها إذا تم تجميد الجثة بسرعة كافية.