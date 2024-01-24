شركة "بيترز إند" للتوزيع تُحدد موعد عرض فيلم "أوبنهايمر"

أكّدت شركة “بيترز إند” للتوزيع، اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني/يناير، على أن الجمهور الياباني سيستطيع مشاهدة فيلم (أوبنهايمر) في دور السينما اعتبارا من 29 مارس/آذار المقبل.

وقالت الشركة إن العرض يأتي بعد ترشيح الفيلم الذي يتناول قصة مخترع القنبلة النووية للمنافسة على 13 جائزة من بين جوائز الأوسكار.

ويأتي موعد طرح الفيلم بعد ثمانية أشهر تقريبا من حالة غضب انتابت مواطني اليابان، وهي الدولة الوحيدة التي تضررت من القنبلة النووية، بسبب نشر صور ساخرة تمزج مشاهد من فيلم (باربي) بالانفجارات الذرية.

واستدعى الغضب من الصور الساخرة المتعلقة بفيلم (أوبنهايمر) تقديم اعتذار من شركة وارنر براذرز موزعة فيلم (باربي) في اليابان والتي قالت حينها إن تلك الصور “مستهجنة للغاية”.

ورفض متحدث باسم بيترز إند التعليق على موعد طرح الفيلم أو تفسير تأخر عرضه في اليابان أكثر من ستة أشهر.

وأسقطت الولايات المتحدة قنبلة نووية على هيروشيما في السادس من أغسطس آب عام 1945 خلال الحرب العالمية الثانية مما أسفر عن مقتل الآلاف على الفور ونحو 140 ألفا بحلول نهاية ذلك العام. وبعد ثلاثة أيام أسقطت الولايات المتحدة قنبلة أخرى على ناجازاكي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 73 ألفا. واستسلمت اليابان في 15 أغسطس آب.

المصدر: رويترز