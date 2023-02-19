شركة تغلق أجهزة كمبيوتر الموظفين بمجرّد انتهاء دوامهم

قامت إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية بتطبيق نظام آلي يقوم بوقف تشغيل أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين بمجرد انتهاء أوقات دوامهم.

ومن خلال الانتقال إلى لينكدإن، نشرت المتخصصة في الموارد البشرية في الشركة صورة للتحذير الذي يظهر للموظفين بعد انتهاء دوامهم على أجهزة الكمبيوتر، وكشفت أن شركتها قد وضعت تذكيراً في أجهزة سطح المكتب لموظفيها من أجل تعزيز بيئة عمل صحية.

ووفق موقع “إن دي تي في”، تقول الرسالة التي تظهر على جهاز الكمبيوتر: “تحذير! انتهت وردية عملك. سيتم إغلاق نظام أوفيس في غضون 10 دقائق. يرجى العودة إلى المنزل”.

وكتبت السيدة في منشورها أنه عندما يعطي جهاز الكمبيوتر الخاص بك الأولوية لبيئة عمل صحية، فأنت لست بحاجة إلى “أي حافز يوم الإثنين أو يوم جمعة مرحة لتحسين مزاجك!”. وأضافت “وهذا واقع مكتبنا.. نعم في هذا العصر نؤمن بساعات عمل مرنة وبيئة سعيدة”.