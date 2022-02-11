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شركة تُصدر «عطر البطاطا المقلية» لمناسبة «الفالنتاين»

11 - فبراير - 2022
عطر البطاطا

عطر البطاطا

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أعلنت هيئة بطاطس أيداهو (IPC) أنّها ستحتفل بعيد العشاق هذه السّنة في الولاية من خلال “عطر البطاطا” المحدود الإصدار.

وفي التّفاصيل، قالت الهيئة إنّ عطر “Frites by Idaho” مصنوع من البطاطا المزروعة في أيداهو ومن الزيوت الأساسية وينضح برائحة شبيهة كل الشبه بطبق بطاطا مقلية.

ومن جهته، قال الرئيس والمدير التنفيذي للشركة جامي هيغام:” سواء أكنت تتناول الطّعام في المطعم أو تحصل على وجبتك وأنت داخل سيارتك، فلن تقاوم البدء بالبطاطا المقلية قبل أن تغوص في وجبتك! وهذا العطر لا يُقاوم وهو الهدية المثالية لمحبّي البطاطا المقلية.”

وأشارت الهيئة إلى أنّ زجاجات العطر التي يبلغ سعرها 1.89 دولار قد بيعت بسرعة على موقع IPC، لكن لا يزال بإمكان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الدخول في مسابقة عبر إنستغرام للفوز بزجاجات مجانية.

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