شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات توجه رسالة للمستثمرين

أفادت “ماري بارا” الرئيسة التنفيذية لشركة صناعة السيارات الشهيرة “جنرال موتورز” في رسالة للمستثمرين، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، انخفاض الأرباح قبل خصم الضرائب في الربع الرابع من العام.

وأعطت بارا المستثمرين توقعات متفائلة لعام 2024، وأشارت لاحتمالية إعادة المزيد من السيولة إلى المساهمين.

وقالت الرئيسة التنفيذية في رسالة للمستثمرين: “يتزايد التوافق حول استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل ومبيعات السيارات”.

وارتفع سهم الشركة بأكثر من سبعة بالمئة في تعاملات ما قبل الفتح.

وتتوقع جنرال موتورز أن يرتفع إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام إلى عشرة بالمئة من حجم المبيعات في السوق الأمريكية من سبعة بالمئة في 2023.

وفي رسالة إلى المساهمين، سلطت بارا الضوء على تحركات شركة صناعة السيارات لإعادة سيولة إلى المساهمين، بما في ذلك 12 مليار دولار في عام 2023 من خلال إعادة شراء أسهم بعشرة مليارات دولار وزيادة توزيعات الأرباح 33 بالمئة.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال الربع الرابع، أعلنت الشركة ارتفاع صافي الدخل 5.2 بالمئة إلى 2.1 مليار دولار من إيرادات بلغت 43 مليار دولار. وانخفضت الأرباح المعدلة قبل خصم الضرائب 54 بالمئة إلى 1.8 مليار دولار.