شركة صينية تصمم سيارة لتكون منافسة لـ BMW

يشهد عالم السيارات الحديثة اليوم منافسة جديدة، بحيث كشفت شركة جيلي أوتو الصينية عن سيارتها الجديدة التي صممتها لتكون منافساً قوياً لمركبات السيدان الشبابية من بي إم دبليو.

وأتت السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن سيارت “Binrui” التي طرحتها “Geely” العام الماضي، لكنها حصلت على هيكل إنسيابي بطول 4 أمتار و71 سنتيمترا، مجهز بانحناءات تجعله أقل مقاومة للهواء، كما حصلت على جنح هوائي مميز على مؤخرة الهيكل، وعلى عجلات رياضية عريضة بمقاس 17 إنشا.

وجهزت السيارة أيضاً بفتحات هوائية مميزة التصميم تمنحها مظهراً هجومياً، وملحقات خارجية أنيقة مصنوعة من ألياف الكربون، وزوج من فتحات العوادم من الخلف، ومصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED.

أما قمرتها فجهزت بمقاعد رياضية أنيقة، وحصلت واجهة القيادة على شاشة بمقاس 10.25 قبالة السائق وشاشة لمسية بمقاس 12.3 بوصة في منتصفها، وزودت بمقود رياضي، كما تميزت القمرة بنظام إضاءة متطور يمنح الركاب 72 لونا ووضعية إضاءة مختلفة

وستطرح هذه المركبة بمحركات توربينية من تصنيع جيلي وفولفو، مجهزة بأربع أسطونات، سعتها 1.4 ليتر، وتولد عزما يعادل 181 حصانا.