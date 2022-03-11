الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركة صينية تصمم سيارة لتكون منافسة لـ BMW

11 - مارس - 2022
شركة جيلي أوتو الصينية

شركة جيلي أوتو الصينية

A A A
طباعة المقال

يشهد عالم السيارات الحديثة اليوم منافسة جديدة، بحيث كشفت شركة جيلي أوتو الصينية عن سيارتها الجديدة التي صممتها لتكون منافساً قوياً لمركبات السيدان الشبابية من بي إم دبليو.

وأتت السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن سيارت “Binrui” التي طرحتها “Geely” العام الماضي، لكنها حصلت على هيكل إنسيابي بطول 4 أمتار و71 سنتيمترا، مجهز بانحناءات تجعله أقل مقاومة للهواء، كما حصلت على جنح هوائي مميز على مؤخرة الهيكل، وعلى عجلات رياضية عريضة بمقاس 17 إنشا.
وجهزت السيارة أيضاً بفتحات هوائية مميزة التصميم تمنحها مظهراً هجومياً، وملحقات خارجية أنيقة مصنوعة من ألياف الكربون، وزوج من فتحات العوادم من الخلف، ومصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED.
أما قمرتها فجهزت بمقاعد رياضية أنيقة، وحصلت واجهة القيادة على شاشة بمقاس 10.25 قبالة السائق وشاشة لمسية بمقاس 12.3 بوصة في منتصفها، وزودت بمقود رياضي، كما تميزت القمرة بنظام إضاءة متطور يمنح الركاب 72 لونا ووضعية إضاءة مختلفة

وستطرح هذه المركبة بمحركات توربينية من تصنيع جيلي وفولفو، مجهزة بأربع أسطونات، سعتها 1.4 ليتر، وتولد عزما يعادل 181 حصانا.

    المزيد من منوعات

    النظارات الشمسية
    حفاظا على البيئة.. علامات تجارية تصنع نظاراتها من مواد نباتية
    صحة الشعر
    نصائح لقص الشعر في المنزل
    بيتكوين
    لعنة بيتكوين.. ثروات عمالقة العملات المشفرة تفقد 114 مليار دولار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
    عادل امام
    تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام.. والعائلة تخرج عن صمتها