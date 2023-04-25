شركة طيران بولندية ترفض صعود لاعبة تنس روسية على متن إحدى رحلاتها

أكدت شركة الطيران الوطنية البولندية اليوم الثلاثاء أنها رفضت صعود لاعبة تنس روسية على متن إحدى رحلاتها في واقعة تسببت في ردود فعل غاضبة من رياضيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت لاعبة التنس فيتاليا دياتشنكو أمس الاثنين 24\4\2023 إنها مُنعت من الصعود على متن رحلة طيران تابعة لشركة الطيران الوطنية البولندية في القاهرة كما رفضت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا بيع تذكرة لها.

وكتبت دياتشنكو “نمت في المطار وعوملت كمواطنة من الدرجة الثالثة “بسبب جنسيتي” أنفقت بضعة آلاف من اليورو”.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 32 عاما إنها كانت تحاول السفر لحضور بطولة في كورسيكا عبر وارسو ونيس.

وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني أكدت شركة الطيران البولندية أنها لم تسمح للاعبة بالصعود على متن الطائرة مسترشدة بالقيود التي فرضتها وزارة الداخلية البولندية خلال جائحة كوفيد-19 وتم تحديثها في 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضافت الشركة “أحكام اللائحة تفرض قيودا على بعض المعابر الحدودية بما في ذلك معابر المطارات فيما يتعلق بمواطني روسيا الاتحادية الذين يسافرون من خارج منطقة شنجن”.

وحظر الاتحاد الأوروبي جميع الرحلات الجوية من روسيا. وفي سبتمبر \أيلول، انضمت فنلندا إلى دول البلطيق وبولندا في إغلاق حدودها أمام السائحين من روسيا.

وقالت دياتشنكو المصنفة 250 عالميا إنها حاولت بعد ذلك شراء تذكرة مع لوفتهانزا لكن قيل لها إنها لن تستطيع دخول منطقة الشنجن إلا عبر إسبانيا التي منحتها التأشيرة.

ولم يكن لدى لوفتهانزا أي تعليق فوري.

وعلى عكس العديد من الرياضات الأخرى، لم تفرض التنس حظرا شاملا على اللاعبين من روسيا وحليفتها روسيا البيضاء بعد غزو أوكرانيا.

وحظرت ويمبلدون مشاركة لاعبين من البلدين العام الماضي بعد الغزو الذي وصفته موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة” لكنها قالت في مارس آذار إنها ستقبلهم الآن كلاعبين محايدين.

ويتنافس لاعبو روسيا وروسيا البيضاء في جولات المحترفين والبطولات الكبرى الأخرى كمحايدين.