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شركة "ماكدونالدز لبنان" تتبرع بـ70 ألف دولار لأهل غزة

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2023 2:10 صباحًا
أحد فروع ماكدونالدز في لبنان

أحد فروع ماكدونالدز في لبنان

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أعلنت شركة “ماكدونالدز لبنان” في بيان رسمي لها أن أن الشركة المتواجدة في لبنان لا تمثل المواقف السياسية التي تتخذها الشركة العالمية في الخارج.

وفي محاولة لتوضيح موقفها وتهدئة التوترات، كشفت ماكدونالدز لبنان عن قرارها التبرع بمبلغ قدره 70 ألف دولار لأهل غزة، بهدف التعبير عن تضامنها مع القضية الفلسطينية ودعم الأطفال والأسر المحتاجة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها. وهذا ما جاء في البيان:

“لان ما يحدث في غزة هو جريمة ضد الإنسانية ولأن شركة ماكدونالدز لبنان تدين العنف الذي يرتكب ضد اهالي و أطفال غزة و تؤمن ان من واجبها الوقوف الى جانبهم

قررت الشركة اتخاذ خطوة متواضعة في ظل الظروف الراهنة وهي التبرع بمبلغ 70000 الف دولار للمساهمة في جهود الاغاثة وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية”.

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