شروط غريبة لحضور حفلة شيرين عبد الوهاب... ما هي؟

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لأول لقاء مع جمهورها بعد فترة عصيبة من الأزمات الصحية والعائلية، وأعلنت رسميًا عن تقديم حفلتها المؤجلة في الكويت يوم الجمعة الموافق 12 كانون الثاني 2023.

ووضعت الجهة المنظمة للحفلة عدة شروط من أغربها عدم وقوف الحضور أو التفاعل مع أغنيات شيرين بالرقص، وقالت المعلومات الخاصة بالحفلة: يطلب من الزوار الجلوس دائمًا أثناء أداء الحدث وممنوع الوقوف أو الرقص، وعدم اصطحاب أطفال بعمر أقل من 10 سنوات ولا يدخل مَن هم دون سن 16 عامًا من دون رفقة شخص بالغ أكبر من 18 عامًا.

ووفق الجهة المنظمة لن يُسمح بدخول عربات الأطفال إلى المكان ويجب تركها في مناطق محددة عند المداخل، كما لا يُسمح بدخول بكاميرات احترافية أو مسجلات صوت أو فيديو.