شريط لاصق صالح للأكل.. اليكم التفاصيل

قد تصبح وجبات البوريتو الفوضوية شيئاً من الماضي بفضل مجموعة من طلاب الهندسة من جامعة جونز هوبكنز واختراعهم الموفر للغداء.

ويطلق على الاختراع اسم “شريط تاستي”، وهو ببساطة شريط لاصق صالح للأكل مصمم لعقد لفائف البوريتو معاً أثناء تناولها، وفي دراسة اجرتها “دايلي ميل” وترجمتها “صوت بيروت انترناشونال”، اشارت خلالها تايلور جوارينو، التي قادت المشروع: “يسمح لك شريط تاستي بالاستمتاع الكامل بوجبتك الخالية من الفوضى وتسرب الطعام.

مستوحيين الاختراع من تجاربهم الخاصة لوجبات الغداء الفوضوية، ابتكر الطلاب شريط تاستي، وهي مادة لاصقة صالحة للأكل تضم سقالة ليفية غذائية ولاصق عضوي.

وقالت السيدة جوارينو:” أولاً، تعلمنا عن الشريط اللاصق والمواد اللاصقة المختلفة، ثم عملنا على إيجاد نظائر صالحة للأكل”، واختبر الفريق عدداً كبيراً من المكونات والتركيبات قبل أن يستقر على الوصفة النهائية.

وفقاً للفريق، إنّ الشريط صالح للأكل وآمن ولديه قوة شد يمكنك الوثوق بها للحفاظ على بوريتو مملوء جيداً أو تاكو أو أي من المأكولات المحشية الأخرى.

ولأنهم يتقدمون بطلب للحصول على براءة اختراع، فإنّ المخترعين لم يكشفوا بعد عن تركيبتهم السرية.

وطمأنت السيدة جوارينو”: ما يمكنني قوله هو أنّ جميع مكوناته آمنة للاستهلاك، وهي من الدرجة الغذائية، وهي مكملات وإضافات غذائية شائعة. ”

تأتي هذه الشرائط ملصقة على ورقة من الورق مشمع.

لاستخدامها، تقوم المطاعم بكل بساطة بإزالة الشريط من الورقة، ترطيبه جيداً لتنشيطه، ثمّ تطبيقه على الغداء، العشاء، أو أي وجبة خفيفة مفضلة، قضى الفريق أشهر وهم يحضرون النماذج الأولية، قبل اتخاذ قرار بشأن تصميم شريط مستطيل، بقياس نصف بوصة في العرض وبوصتين للطول.

وضع أعضاء الفريق اختراعهم للاختبار على عدد كبير جداً من البوريتو، وهم واثقون من جودة منتجاتهم، ولسوء الحظ، لا يزال من غير الواضح حالياً مقدار تكلفة الشريط الصالح للأكل، أو متى سيكون متاحاً للشراء.

يأتي هذا الاختراع بعد فترة وجيزة من بدء سلسلة الوجبات السريعة شبوتل،الشهيرة بالبوريتو اللذيذ، في اختبار طاه آلي يدعى شيبي لصنع رقائق التورتيا.