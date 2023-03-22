شريف سلامة لصوت بيروت: دوري في "كامل العدد" مختلف عن "فاتن حربي"

بدأ منذ يومين عرض مسلسل “كامل العدد” على منصة “شاهد” قبل أن يبدأ شهر مضان المبارك وذلك لجذب المشاهدين وعن دوره في هذا العمل يقول شريف سلامة لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أواصل تصوير مشاهدي في مسلسل “كامل العدد” الذي يجمعني بدينا الشربيني، وهو يتألف من ١٥ حلقة.

ويشارك في بطولة المسلسل، كل من إسعاد يونس، وآية سماحة، ومصطفى درويش، وهو تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

وأوضح شريف سلامة، أن مسلسل “كامل العدد” يتناول المشاكل الذي تواجه الرجل والمرأة بعد الطلاق، وتأثيرها على الأطفال، وذلك في إطار كوميدي رومانسي، واصفاً هذا المشروع بقوله: “متكامل فنياً من مختلف العناصر، وسيكون مفاجأة للجمهور من مختلف الفئات العمرية”.

ونفى ما أثير حول وجود تشابه بين “كامل العدد” ومسلسل “فاتن أمل حربي” الذي قدمه في موسم رمضان الماضي، مشياً إلى أنه “ليس هناك تشابه سواء في الفكرة أو الموضوع، فلكل منهما قصة مختلفة تماماً”.

وكشف عن تقديمه في المسلسل لدور طبيب يواجه عدة مواقف، في إطار كوميدي، لافتاً إلى حرصه الشديد على انتقاء أدواره وخوض تجارب فنية جديدة، وعدم تقديم شخصيات متشابهة من أعماله السابقة

وقال إنه حضّر للشخصية التي سيُجسدها في المسلسل بشكلٍ جيد وبوقت كافٍ قبل التصوير، وذلك من خلال القراءة الجيدة للسيناريو، ومذاكرة تفاصيل الشخصية جيداً، إلى جانب الجلسات التي جمعته مع المخرج خالد الحلفاوي.

وأضاف أن مخرج العمل اهتم جيداً بمرحلة التحضيرات، لاسيما “بروفات الطاولات” مع جميع أبطال المسلسل، إذ ناقش كل تفاصيل الشخصيات والمشاهد، “الأمر الذي سهّل علينا كل شيء خلال التصوير”.

وأكد أن “وجود خالد الحلفاوي على رأس المشروع، أحد أبرز الأسباب التي دفعتني للمشاركة في المسلسل، كونه يمتلك رؤى خاصة غير تقليدية في تنفيذ أعماله، وكذلك دينا الشربيني، ممثلة موهوبة ولديها إمكانيات تمثيلية عالية”.

وأشاد بأداء المؤلفتين رنا أبو الريش ويسر طاهر، في كتابة المسلسل، قائلاً إنّ: “العمل مكتوب بعناية شديدة وبشكلٍ سلسل ورائع في كل شخصياته و تفاصيله”.

وأعرب عن سعادته البالغة بكواليس التصوير التي تسيطر عليها أجواء المرح، إذ أنه لم يواجه أي صعوبات في تلك التجربة، لافتاً إلى الانتهاء من تصوير أكثر من 50٪ من العمل.

ونفى شريف اعتذاره عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم” للمخرج سامح عبد العزيز، والذي سيُعرض في موسم رمضان 2023 أيضاً، مؤكداً أن الشخصية التي قدمها في الجزء الأول ليست موجودة بالأساس في الجزء الجديد.

وأضاف أن “صُناع المسلسل لم يتواصلوا معه منذ البداية، بعد التأكد من نهاية أحداث الشخصية التي قدمها، بينما ستكون هناك شخصيات جديدة في الجزء الثاني”.

وأكد عدم انشغاله بالمنافسة في موسم رمضان، بقدر اهتمامه بتقديم أعمال فنية ذات مستوى جيد، قائلاً: “لا أخشى المنافسة بالطبع، لكن أحرص فقط على التركيز والاجتهاد في اختيار أعمالي وأن تحمل أفكار وموضوعات مختلفة”.