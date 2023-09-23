شريف سلامة يتعاقد على فيلم "أسد الأسود" مع محمد رمضان

تعاقد الفنان شريف سلامة على فيلم جديد بعنوان “أسد الأسود” مع النجم محمد رمضان تأليف وإخراج محمد دياب، حيث شارك مؤخرًا في السينما ضيف شرف خلال فيلم “ساعة إجابة” إخراج مصطفى أبو سيف.

من ناحية أخرى، يواصل الفنان شريف سلامة تصوير مسلسل “العودة ” مع النجم أحمد السقا، ومن إخراج أحمد حسن.

مسلسل ” العودة ” من إنتاج شركة أروما أستديوز وهو مكون من 30 حلقة، بطولة أحمد السقا، شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد وإلى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.