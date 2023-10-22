"شعره كيرلي وأبيضاني وحلو".. أمّ فلسطينيّة تُبكي العالم!

أبكت أم فلسطينية العالم بأسره بينما كانت تبحث عن ابنها في إحدى مشافي قطاع غزة، قائلة “يوسف ابني عمره 7 سنين شعره كيرلي وأبيضاني وحلو”، حتى تفاجأت بأنه استشهد في قصف الاحتلال الإسرائيلي.

فبعدما تداولت آلاف الحسابات على مواقع التواصل بينهم مشاهير، مقطع الفيديو المؤلم، دخل الممثل السوري معتصم النهار على الخط أيضًا.

ونشر معتصم صورة للطفل الراحل، وأرفقها بتعليق كتب فيه: “هذا هو يوسف.. يلي شعرو كيرلي وأبيضاني وحلو”، في إشارة منهم إلى فيديو والدة الأم الثكلى الذي انتشر بكثرة.

ثم أضاف النهار قائلًا: “الله يرحمك يا حبيبي.. وينتقم من قاتلك شر انتقام”.

هذا هو يوسف

يلي شعرو كيرلي وأبيضاني وحلو

الله يرحمك ياحبيبي وينتقم من قاتلك شر إنتقام#FreePalaestin pic.twitter.com/CQ9AzD5b8o — ⭐️معتصم النهار | Moa'tasem Al Nahar (@AlNaharMoatasem) October 21, 2023

وقد تفاعل كثيرون مع منشور الفنان السوري، وسط تعليقات تؤكد على صعوبة الوضع في قطاع غزة بسبب ما يشهده من عدوان إسرائيلي.

يشار إلى أنّ الفيديو المذكور كان انتشر كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأت الحادثة قبل أيام، بأم مكلومة تبحث برفقة الأطباء عن ابنها الضائع صاحب الـ 7 سنوات، لتتفاجأ بأنّ فلذة كبدها قضى في الغارات الإسرائيلية.

وعند العثور عليه، لم تتمالك الأم نفسها وانهارت من البكاء هي وابنها الأصغر، وزوجها الذي كان أصلًا طبيبًا في المستشفى.

وانتشر الفيديو بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات وصفته بأنه “فيلم لم يحصل على الأوسكار”، بسبب الأحداث المؤلمة التي أصابت والدة الطفل بعد سماعها الخبر.