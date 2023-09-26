"شغل فنادق" يجمع روبي وعمرو يوسف في رمضان 2024

تعاقدت موخرا الفنانة روبي على خوض دراما رمضان 2024 بمسلسل “شغل فنادق” بجانب النجم عمرو يوسف، ومن إخراج محمد سامي، وجاري إنهاء التعاقدات مع جميع طاقم العمل من أجل الإعلان عن التصوير خلال الفترة القادمة.

من ناحبة أخرى يواصل الفنان عمرو يوسف التحضير والتجهيز لأحدث أعمالة السينمائية فيلم “ولاد رزق 3” بطولة أحمد عز.

ويضم فيلم ولاد رزق 3 العديد من الفنانين، منهم: أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، ماجد الكدواني، آسر ياسين الذي يظهر خلال أحداث الفيلم بدور الشايب كضيف شرف، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم ولاد رزق عرض عام 2015 وحقق نجاحاً كبيراً، بينما عُرض الجزء الثاني عام 2019 ودخل قائمة الأعلى إيرادات في السينما المصرية.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم “ولاد رزق” حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم لتركها في يوم ما، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر والعقل المدبر لهم رضا رزق “أحمد عز”، ويقرر العمل في ورشة العائلة، والزواج من الفتاة التي يحبها “نسرين أمين”، ليقع الباقون في صفقة مع تاجر مخدرات ويتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة.