شقة ريهانا الجديدة بـ21 مليون دولار... وهذا ما تحتويه

لا تبخل الفنانة العالمية ريهانا على نفسها بأي شيء، حتى لو تطلب منها ذلك شراء منزلٍ فاخرٍ، يضم أحدث وسائل الراحة والفخامة مقابل ملايين الدولارات، حيث أنفقت أخيرا مبلغاً ضخماً يصل إلى 21 مليون دولار لشراء شقة بنتهاوس في لوس أنجلوس، تبلغ مساحتها 9300 قدم مربعة.

ووفقاً لتقارير عدة، فإن نجمة البوب العالمية رغبت في زيادة محفظتها العقارية، من خلال شراء هذا المنزل الذي كان مملوكاً في السابق من قبل ماثيو بيري، نجم مسلسل “فريندز”.

وظهرت العديد من الصور الخاصة بتلك الشقة الرائعة، التي تقع في الطابق الـ40 من مبنى “Century”، والتي وصفت بأنها “قصر عائمٌ في السماء”، حيث تضم أربعة تراسات، يمكن من خلالها الاستمتاع بإطلالة بانورامية رائعة على المدينة والجبل والمحيط، كما تضم أربع غرف نوم، وثمانية حمامات، أي أنها كبيرةٌ بما يكفي لتسكن فيه ريهانا وشريكها، مغني الراب آيساب روكي وعائلتهما المتزايدة، حيث رحبا بطفلهما العام الماضي وينتظران الآن طفلهما الثاني.

ومن ميزات هذه الشقة، وجود غرفة معيشة كبيرة مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، وغرفة سينما منزلية فخمة، وغرفة ألعاب مع طاولة بلياردو ومطبخ أبيض بالكامل مع أسطح رخامية، وجزر مزدوجة وأجهزة فاخرة.

كما يتميز الجناح الأساسي بجدار زجاجي منحنٍ، ومنطقة جلوس مع مدفأة وحمامات مزدوجة وخزائن واسعة. وقد استعانت ريهانا بمصمم داخلي لإضافة بعض الديكورات إلى المكان.

كما تشمل وسائل الراحة في هذا المبنى خدمة الكونسييرج، والأمن على مدار الساعة، ومسبحاً كبيراً مع كابينات، وصالة رياضة على أعلى مستوى واستوديو للياقة البدنية.

وكان بيري قد اشترى هذه الشقة في عام 2017، مقابل 20 مليون دولار، ليبيعها في عام 2021 مقابل 21.6 مليون دولار، حيث اشتراها نيك مولنار، الملياردير المؤسس المشارك لشركة التكنولوجيا Afterpay، من الممثل.

وقبل أشهر عاد مولنار وعرضها للبيع مقابل 28 مليون دولار، إلا أن ريهانا استطاعت التفاوض معه، والحصول على سعر 21 مليون دولار.

وهذه ليست الشقة الوحيدة التي تملكها ريهانا داخل المبنى، إذ اتضح أن لديها أيضاً شقة أخرى أصغر في المبنى، والتي تمتد على مساحة 3500 قدم مربع، ومن جيرانها في المبنى دينزل واشنطن وكاندي سبيلنج.