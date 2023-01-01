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شقيقة الأسطورة بيليه تكشف: والدتنا لا تعرف شيئاً عن وفاته

منذ ساعة واحدة
بيليه

بيليه

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كشفت شقيقة أسطورة كرة القدم البرازيلي الراحل بيليه ماريا لوسيا دو ناسيمينتو عن أن والدتهما لا تعرف شيئاً عن وفاته.‏

وتوفي بيليه الخميس الماضي عن عمر ناهز 82 عاما بعد معاناته مع سرطان القولون.‏

وقالت شقيقة بيليه، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن والدتهما دونا سيليست البالغة من العمر مئة عام، لا تعلم ‏بأن ابنها بيليه فقد معركته ضد سرطان القولون، مضيفة: “إنها لا تعرف، تحدثنا، لكنها لا تعرف، إنها بخير، لكنها في عالمها ‏الخاص”.‏

وتابعت شقيقة بيليه الوحيدة المتبقية على قيد الحياة: “(والدتي) لا تعلم حتى الآن بوفاته، تفتح عينيها عندما أذكر اسمه وأقول لها: ‏لنصلي من أجل ديكو (كما ينادونه في المنزل)، لكنها لا تدرك حقا ما أقوله” بسبب وضعها الصحي الناتج عن تقدمها في العمر.‏

وكان بيليه نشر في 20 نوفمبر الماضي، صورة له مع والدته على حسابه في موقع “إنستغرام”، وقدم لها التهنئة بمناسبة عيد ميلادها ‏المئة.‏

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