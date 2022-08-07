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شقيقة رونالدو تسخر من ركلة ميسي

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2022 7:32 مساءً
كريستيانو رونالدو وشقيقته

كريستيانو رونالدو وشقيقته

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ليست جماهير لاعبي كرة القدم وحدها من تدخل في سجال الأفضلية والأكثر شهرة وجماهيرية. اذ يبدو أنّ الأقارب والأصدقاء أيضًا يدخلون في هذا الصراع من خلال التعليقات والتفاعل على منشورات وسائل التواصل.

في هذا السياق، تفاعلت البرتغالية “كاتيا أفيرو”، شقيقة النجم كريستيانو رونالدو، بسخرية على منشور يقارن بين هدف “صاروخ وماديرا” الشهير بمرمى يوفنتوس، وهدف النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” في شباك كليرمون.

وسجّل ميسي هدفًا جميلًا بركلة خلفية مزدوجة، لقّبها الكثيرون بـ”ركلة الدراجة”، في مرمى ضيفه كليرمون فوت، إضافة إلى هدف آخر، ليساهم في الفوز الساحق لفريقه باريس سان جيرمان (5-0) في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت 6 آب، في الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقارن منشور، عبر إحدى الصفحات الجماهيرية لرونالدو على موقع “إنستغرام”، بين هدف ميسي والهدف الشهير الذي سجله رونالدو في مرمى يوفنتوس الإيطالي بركلة خلفية مزدوجة بقميص ريال مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2018.

ونشرت الصفحة صورة هدفي ميسي ورونالدو، وعلقت: “في واحدة هناك لاعب يضع يديه على الأرض، في إشارة لميسي، ويمكن وضع مرتبة بين جسده وأرض الملعب”.

أمّا عن هدف رونالدو فعلقت الصفحة: “جسده بالكامل في الهواء، والمسافة بينه وبين أرض الملعب كبيرة، لا مجال للمقارنة أبدا”.

وأُعجبت شقيقة رونالدو بهذا المنشور.

وأظهرت الصورة الخاصة بميسي وضع الأرجنتيني يده على أرض الملعب وكذلك القدم اليمنى، بينما كان جسد رونالدو كلُّه طائرا في الهواء في كرة الهدف الذي سجله في اليوفي.

وواصل المنشور الذي تفاعلت معه كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو، سخريته بالقول: “واحد يسجل بالمسدس والثاني بركلة الدراجة.. هدف في الدوري الفرنسي ضد كليرمون فوت وآخر في دوري أبطال أوروبا في مرحلة خروج المغلوب ضد يوفنتوس”.

ولا يزال الصراع مستمرًا بين عشاق كريستيانو رونالدو وبين محبي ليونيل ميسي، ويشتعل من حين إلى آخر، حيث يريد كل طرف إثبات أفضلية نجمه المحبوب في عالم الساحرة المستديرة.

تعليق شقيقة كريستيانو

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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