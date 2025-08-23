شقيق شيرين لمحاميها السابق: أنت السبب فيما تعيشه الآن

خرج محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن صمته ليرد على البيان الذي أصدره المستشار ياسر قنطوش ضد شيرين، عقب الأخبار المتداولة عن عودتها لزوجها السابق حسام حبيب، والتي لم يؤكدها رسمياً أي من الطرفين حتى الآن، وإن كان المؤكد والمعلن للجميع هو عودة العلاقات بينهما بعد فترة من النزاعات والقطيعة.

وكتب محمد عبد الوهاب منشورًا على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك انتقد فيه تصريحات قنطوش، قائلاً:”عندي سؤال للمحامي انت لسه في آخر جلسة كنت بتقول للقاضي إن أخوها دخلها المستشفى عشان يحجر عليها ويستولي على ممتلكاتها وصفحتها والكلمتين دول اللي هما محفظينهملك، مع إنك عارف الحقيقة كويس.. دلوقتي طالع تقول الوضع كارثي وبطلب من وزير الثقافة يدخل.. يعني كان عندي حق أدخلها المستشفى تتعالج وتفوق لنفسها، اللي أنت روحت بنفسك خرجتها منها”.

وأضاف شقيق شيرين عبد الوهاب :”وعايز اقول للاستاذ المحامي اللي هو بينادي الدولة والنقابة يدخله ويلحقوها خليني بقي اقولكم الطريقة اللي الأستاذ المحترم خرجها بيها جند بنت ممرضة من المستشفى عشان يهرب لها موبيل عشان تكلمه ويسجل المكالمة قال يعني هي بتستنجد بيه يخرجها وكل ده حصل بيه تحفيف في المستشفى والبنت الممرضة اترفدت يعني أنت السبب في اللي هي فيه دلوقتي.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

هذا وأصدر المستشار ياسر قنطوش، المحامي السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، بياناً مطولاً بعد أنباء عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، كشف فيه كواليس وتفاصيل دقيقة تتعلق بحالة الفنانة وظروفها الحالية، والأزمات التي مرت بها الفنانة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها عانت كثيراً بسبب شخص – لم يسمّه – تسبب في تحويل حياتها إلى “جحيم”.

وجاء نص البيان الذي أصدره ياسر قنطوش:”ازاء هذه الأحداث والمغالطات الكثيرة وحرصا علي الفنانة من هذا الشخص، الذي حول حياتها الي حجيم منذ أنا عرفته، وعلي مدار هذه السنوات تحملت الكثير من أجل هذه الانسانه الطيبه الضحيه لهذه الظروف الصعبة الي تمر بيها، الحمد لله تم تحقيق نجاحات كثيرة في كل القضايا وان شاء الله قريبا تحصل علي تعويض كبير وتعود ليها القنوات على اليوتيوب، ولكن في هذه الفتره، ظهر هذا الشخص مره اخري وفوجئت بمكالمة من الفنانة، تقولي بالحرف الواحد الحقني، وتستجد بئا” .

وأضاف البيان قائلاً : “ويعلم الله ان ذلك حدث كثيرا وكنت أنزل في أوقات متأخره، وكنت أنزل فجراً أنا زملاني المحامين في مكتبي لاتخاذ الاجراءات القانونية، وبعد توسله، وطيبة قلبها تطلب مني التنازل، بل ونزولا علي رغبتها يتم التنازل وأما الأن وهناك مجموعة من القضايا متداولة ضده، وهو مطلوب بشأنها في النيابة، ولم يمثل إلا الآن في التحقيقات، فوجئت أمس بمكالمة منها، وهي تبكي ومنهارة، وإذ هذا الشخص بجوارها، وسمعت صوته”.

