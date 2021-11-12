الجمعة 17 رجب 1443 ﻫ - 18 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شقيق عادل إمام يرد على شائعات تدهور حالته الصحية

12 - نوفمبر - 2021
عادل إمام

عادل إمام

A A A
طباعة المقال

بعد تداول أخبار عن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام ودخوله إلى المستشفى، نفى شقيقه هذا الأمر، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة.

وأعرب المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل أمام، خلال مداخلة ببرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي” مصر، عن استنكاره للأخبار غير الصحيحة المتداولة، عن صحة الفنان عادل إمام ودخوله في حالة حرجة واعتزاله الفن.

وعن صحة الفنان عادل إمام، قال: “شقيقي بصحة جيدة تماما، ويعيش في أجواء سعيدة مع أحفاده، ويقرأ ويحل الكلمات المتقاطعة”، نافيا صحة ما يتردد من أنباء حول دخوله المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية مؤخرًا.

وأكد عصام إمام، أنه يتم الإعداد الآن لعمل فني جديد بعنوان الواد وأبوه، يجمع الفنان عادل إمام، مع ابنه محمد عادل إمام.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من منوعات

مروان خوري
مروان خوري يكشف تفاصيل تعاونه مع إليسا
ريكاردو كواريزما
بالفيديو: حلّ غريب من كواريزما لمنع اللاعب من تضييع الوقت
مسلسل الأنيميشن Family Guy "فاميلي جاي"
توقعات “مثيرة” لمسلسل “فاميلي جاي” حول الأزمة الأوكرانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ألم في اليد- تعبيرية
علامة في ذراعيك تحذرك من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول
ضيق التنفس (صورة تعبيرية)
هل تعاني من ضيق التنفس.. إليك أسباب ذلك وأفضل طرق العلاج
حشودات عسكرية روسية قرب أوكرانيا
بالفيديو والصور: قصف روسي يطال روضة أطفال في أوكرانيا