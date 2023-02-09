شقيق ميسي يعتذر لجماهير برشلونة بعد تصريحاته النارية

أثار ماتياس شقيق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غضب جماهير برشلونة بعد تصريحاته الأخيرة، الأمر الذي دفعه لتقديم اعتذاره لجماهير النادي الكتالوني.

وقال ماتياس في بيان عبر “إنستغرام”: “أريد أن أدافع عن نفسي بعد ما قلته، لقد كنت فقط مع ابني وأصدقائي أقوم بمزحة، لا يمكن أن أفكر بهذه الطريقة بشأن نادٍ كبير مثل برشلونة وتاريخه، الذي قدم الكثير لعائلتي وإلى ليو”.

وأضاف: “بالنسبة لي كتالونيا هي وطني الثاني وهو أمر معروف جيدا، وأنا آسف جدًا وأعتذر للجميع وخاصة جماهير برشلونة”.

وكان ماتياس قد قال إن ميسي لن يعود لبرشلونة ويجب أن يكون هناك تغيير كبير بما في ذلك رحيل الرئيس خوان لابورتا الذي وصفه بـ”ناكر الجميل”.

وقال ماتياس أمس الأربعاء: “لدي مقطع مصور يقول: ميسي يجب أن يعود إلى برشلونة. وقلت: “هاهاها، لن نعود إلى برشلونة، وإذا فعلنا ذلك، فسنقوم بتنظيف جيد للنادي بينه طرد جوان لابورتا”.

ومع ذلك ذهب ماتياس ميسي إلى أبعد من ذلك بإلقاء اللوم على جماهير برشلونة لعدم دعم ميسي والسماح للنادي برحيله.

وقال: “الناس (في برشلونة) لم يدعموه. كان يجب أن يخرجوا للاحتجاج أو شيء من هذا القبيل، دع لابورتا يغادر وميسي يبقى. الإسبان خونة”.

ورحل ميسي، عن برشلونة، صيف 2021، بعد انتهاء عقده وانضم لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.