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شقيق ياسمين عبد العزيز الى الواجهة من جديد

منذ 3 دقائق
ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل

ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل

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حرر الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز محضرا ضد زوجته طبيبة أسنان، بقسم شرطة المعادي، يتهمها فيه بتهديده بإلحاق الأذى وحبسه والانتقام منه، إثر خلافات نشبت بينهما.

كما اتهم شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، زوجته بتحريرها محاضر كيدية ضده في قسم الشرطة للانتقام منه.

وكشف الممثل وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، قبل أيام كواليس تعلق أسرته بالفن منذ سنوات، موضحًا أن عمل والده بالتمثيل، كان السبب وراء ذلك.

ونشر وائل عبدالعزيز، صورة لوالده مع الفنان حسين يوسف في مرحلة الشباب، مشيرا إلى ارتباطهما بصداقة منذ فترة الدراسة الجامعية، واشتراكهما في تمثيل بعض الأعمال الفنية.

بينما ومن المقرر أن يجتمع الثنائي ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي مرة أخرى في مسلسل جديد خلال رمضان المقبل.

ولم يستقر صناع المسلسل على اسمه حتى الآن، وتأتي مشاركة النجمين في عمل جديد يجمعهما مجددا عقب نجاحهما في مسلسل “اللي مالوش كبير” في رمضان2021.

ويعود الثنائي للعمل مع المخرج مصطفي فكري ولكن هذه المرة مع المؤلف ناصر عبد الرحمن الذي سيتولى كتابة المسلسل.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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