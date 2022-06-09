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شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل مجدداً.. “ربنا هيعوضني”

9 - يونيو - 2022
ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل

ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل

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نشر الفنان وائل عبد العزيز على حسابه الخاص “فيسبوك” رسالة جديدة أثار بها الجدل بعد أزمته الأخيرة مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتب وائل قائلاً: “والله أنا ربنا هيكرمني قوي وهنجح قوي وهيعوضني علي كل الاذي ده وهيعوضني بسنين نجاح كتير بدل الي ضاعت وناس أحلى وصافية وهيوقفلي كل ولاد الحلال وهينصفني وهيبقي معايا زاي ما هو علي طول معايا هو الوحيد الي عالم بالي في قلبي وبحالي .. يقيني بالله يقيني .. يارب العباد بدل حالي واسعد قلبي وابعد عني من لا يخافك”.

وتلقى وائل العديد من التعليقات من جمهوره تدعو له براحة البال وأن يعوضه الله بالخير عن الفترات الماضية.

وكان وائل قد نشر بياناً صحافياً عن طريق مكتب محاميه حسام لطفي، رداً على بيان تحذير وتهديد محامي شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، يؤكد فيه لجوئه إلى القضاء بعد تعافي شقيقته من وعكتها الصحية.

وجاء في نص بيان محامي وائل عبد العزيز: “تلقى موكلي رسالة تحذيرية من محامي شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي تثبت تأويلاً خاطئاً وفهماً مغلوطاً لما أورده موكلي في بوست لدعم شقيقته، فيما تمر به من عَرَض صحي واجتماعي”، وأضاف: “وكانت الشقيقة قد كتبت بوست، نسبت فيه إلى شقيقها ما لم يفعله، وتداركت به ضميراً حياً، ما فعلته، فحذفت البوست، وحرصاً من موكلي على عدم إتاحة الفرصة لهواة الصيد في الماء العكر، فلن يتخذ أي إجراءات في هذا الشأن؛ تقديراً للعرض الذي تمر به شقيقته حتى تجتاز أزمتها وتعود إلى جمهورها وأسرتها”.

وكان أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز قد أصدر بياناً صحافياً، كشف من خلاله نية موكلته مقاضاة شقيقها الفنان وائل عبد العزيز بعدما أثار جدلاً واسعاً بتصريحاته.

وقال بيان محامي ياسمين: “يحذّر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز من أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخصها وحدها”. وأضاف: “لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأنه سوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حال مخالفة ذلك”.

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