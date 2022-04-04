شقيق ياسمين عبد العزيز يعلق على اعلانها.. "يخربيت الضحك"

نشر الفنان وائل عبد العزيز، صوراً من إعلان شقيقته ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وكتب شقيق ياسمين قائلا: نفس نظرات وحركات وريآكشنات أمي كلها.

وتابع: ربنا يديكي الصحة يا أمي أنتي وهي مختتماً بقوله: يخربيت الضحك.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شوقت جمهورها ومتابعيها بنشرها مقطعاً مصوّراً عبر حسابها الخاص في “فيسبوك”، ظهرت فيه ياسمين والفنان كريم محمود عبد العزيز في مشهد تمثيلي، وعلّقت على الفيديو بقولها: “ومين اللي قالك إن أنا هعمل حاجة في رمضان السنة دي؟”.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو وهي تضع المكياج أمام المرآة، بينما يقول لها كريم: “ياسمين.. أنتي مش قلتي مش هتعملي حاجة السنة دي في رمضان؟”؛ لتجيبه قائلةً: “ومين اللي قالك إني هعمل حاجة في رمضان السنة دي”.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي، ببطولة مسلسل “اللي مالوش كبير”، الى جانب زوجها أحمد العوضي، والفنانين: خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، إيمان السيد، عايدة رياض، أحمد سعيد عبد الغني، وهومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وحقق العمل نجاحاً كبيراً.

وكانت ياسمين قد أعلنت عن عدم خوضها السباق الرمضاني لهذا العام وذلك بسبب تعرّضها لتسمّم في الدم، بعد خضوعها لجراحة فقدت إثرها الوعي لفترة طويلة، واضطرت للسفر خارج مصر لاستكمال العلاج.