شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف عن موهبة والدهما

كشف الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، للمرة الأولى عن موهبة والدهما الفنان محمد عبد العزيز التي لا يعرفها أحد وسبب ابتعاده عن التمثيل، وإصابته في ما بعد بالاكتئاب.

وفي التفاصيل، نشر وائل عبر حسابه الشخصي في “فيسبوك” صورة قديمة لوالده بصحبة الفنان الكبير حسن يوسف في شبابهما وعلّق عليها قائلاً:

“على اليمين النجم الكبير الأستاذ حسن يوسف ربنا يديله الصحة والعافية، واللي على الشمال الأستاذ محمد عبد العزيز، كانوا أصحاب ومثّلوا مع بعض في الجامعة، عدّت السنين ومحمد عمل كام دور صغير واتجوز والظروف مكانتش في صالحه مع إنه ممثل شاطر، لكنه اختار يبعد عن حلمه عشان يعرف يشتغل ويربي ولاده اللي بقوا 3، وكمّل دراسته لحد ما وصل للدراسات العليا والدكتوراه في إدارة الأعمال، واشتغل في فندق من أكبر فنادق مصر، واترقى إلى أن وصل رئيس للمخازن والحسابات للفندق”.

وأضاف: “قعد طوال حياته يزرع موهبته في عياله وكان بيحب يغني ويمثل ويقف يمثلهم أهم مشاهد عالميه باللغة العربية والعامية، وفي يوم اكتشف عملية اختلاس كبيرة في الفندق، وقف قدامهم كلهم واتخذ خطوات قانونية تجاههم، لكنه كان لوحده مقدرش عليهم، اكتأب وساب الشغل، ولأنه رجل مبيسبش فرض راح لربنا أكتر وزهد الدنيا بما فيها، وكبر وعدّت السنين وفضل محمد بنفس الروح الجميلة الطيبة راضي بأمر الله ومبسوط في حياته، الراجل ده أبويا اللي بتشرف بيه اللي عمره ما كدب أو مكانش حقاني، اللي علمني إن الحق أحق أن يتبع، كان بيقلي لو آخر يوم في عمرك قول الحق، ربنا يديك الصحة يا والدي ويخليك ليا”.