الأربعاء 23 ربيع الأول 1444 ﻫ - 19 أكتوبر 2022 |
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شكوك حول مشاركة زينتشينكو ومارتينيلي مع أرسنال أمام ايندهوفن

منذ 53 دقيقة
ميكل أرتيتا

ميكل أرتيتا

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قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إنه سيتخذ قرارا متأخرا بشأن مشاركة أولكسندر زينتشينكو وجابرييل مارتينيلي في مواجهة ايندهوفن بالدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس بعد غيابهما عن مران الفريق قبل المباراة.

ولم يشارك زينتشينكو منذ فوز أرسنال على توتنهام هوتسبير مطلع الشهر الجاري، لكن أرتيتا لم يستبعد مشاركته غدا الخميس، بعدما ثارت مخاوف أنه لن يلعب ثانية قبل فترة التوقف التي تسبق كأس العالم والتي ستمتد من 14 نوفمبر تشرين الثاني وحتى 25 ديسمبر كانون الأول المقبلين.

وبدأ اللاعب (25 عاما)، الذي انتقل إلى أرسنال هذا الصيف قادما من مانشستر سيتي، الموسم بقوة قبل أن يتعرض لإصابة في ربلة الساق قصرت مشاركته على ست مباريات في كل المسابقات هذا الموسم.

وشارك مارتينيلي في الفوز على ليدز يونايتد يوم الأحد الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يعاني من مشكلة بسيطة في ربلة الساق.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين اليوم الأربعاء “لم نستبعدهما، لكننا سنرى غدا وسنقرر”.

وقال إن زينتشينكو “يعاني من إصابة في ربلة الساق، ولهذا غاب عن المشاركة هذه الفترة… لا أعتقد (أنه يعاني من مشكلة تستدعي القلق)”.

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