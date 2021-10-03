شمس الأغنية.. ما لا تعرفونه عن نجوى كرم

وُلدت نجوى كرم في 1966 في قضاء زحلة– لبنان، وأطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري لقب شمس الأغنية اللبنانية عليها.

تعتبر من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي. ولدت في قضاء زحلة لعائلة مارونية. بدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين. في عام 1985 شاركت في برنامج «ليالي لبنان» وحصلت على الميدالية الذهبية. أطلقت في عام 1989 أول ألبوم لها بعنوان «يا حبايب»، ثم أصدرت ألبومها الثاني «شمس الغنية» عام 1992 الذي حقق نجاحا كبيرًا، وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة.

أصدرت العديد من الألبومات الناجحة، وتعاونت مع أهم الكتاب والموسيقيين مثل وسام الأمير وملحم بركات وسعود الشربتلي وكثيرون. تخطت نجوميتها حدود العالم العربي وحصلت على العديد من الجوائز وشاركت في مهرجانات مهمة متعددة مثل قرطاج والدوحة وجرش وهلا فبراير.

تعاونت مع الفنان الراحل وديع الصافي في أغنية “وكبرنا”.

تميزها

تميزت بصوتها الجبلي الضخم، كما أنها تُعتبر مغنية شعبية من الطراز الأول، ويذكر إنها لم تغني سوا باللهجة اللبنانية مما ميزها عن بقية الفنانين اللبنانيين الذين اتجهوا للغناء باللهجتين الخليجية والمصرية، وهي تصرح أن غنائها باللهجة اللبنانية يعد واجب وطني.

كما أنها اشتهرت بغناء المواويل بشتى أنواعها، هذا بالإضافة للأغاني الوطنية وخصوصاً أغنية ليش مغرب التي أحدثت ضجة واسعة خصوصاً بالنسبة للمغتربين العرب، وقد منع عرض كليب الأغنية حتى حذفت بعض المشاهد التي لم تعجب الحكومة اللبنانية آنذاك، هذا بالإضافة لموال ترمغ الذي كان يمثل وجع الوطن على أبنائه، هذا بالإضافة للكثير من الأغاني والمواويل الوطنية منها البرج العالي، حلم النار، عنك قالوا، وبيبقا الوطن، غصونك يا أرز، كويت يا عربي، نجمة الصبح، بلادنا بتسوا بلادين، قصة سليمان وغيرها. هذا بالإضافة إلى غنائها إلى جانب الفنان وديع الصافي من خلال أغنية وكبرنا التي كانت عبارة عن ديو يحكي حوار يدور ما بين البنت والأب وحقق ضجة وكان هذا في عام 2003.

مواقفها

قالت أن الفن هو رسالة سامية يقف في وجه الظلم، من هذه المواقف غنائها إبان حرب تموز في تونس للبنان مما جعل الناس يتعاطفون مع الشعب اللبناني ويرددون الشعارات الوطنية، وأيضاً تحملها مسؤولية توفير التأمين الصحي للعجزة من خلال برنامج «ليلة حلم»، وأيضا تقديمها منح دراسية للطلاب الذين ليس باستطاعتهم توفير المال للدراسة من أبناء مدينة زحلة الذين يدرسون في ذات المدرسة التي درست بها (مدرسة يسوع الملك). وقد كرمتها بلدية زحلة بإطلاق اسمها على أحد شوارع المدينة.

برنامج مواهب العرب

كما إنها شاركت في برنامج أرابز غوت تالنت كعضوة في لجنة التحكيم الخاصة بالبرنامج إلى مع الإعلامي علي جابر والمذيع عمرو أديب وذلك بالموسم الأول من البرنامج بدأ في بدايات عام 2011 وفي الموسم الثاني الذي بدأ في عام 2012 مع الإعلامي علي جابر والممثل السعودي ناصر القصبي وفي الموسم الثالث في عام 2013 انضم إليهم الممثل الكوميدي أحمد حلمي وكذلك في الموسم الرابع عام 2014 بنفس لجنة التحكيم، أما الموسم الخامس عام 2017 بنفس لجنة التحكيم ما عدا الممثل السعودي ناصر القصبي. والموسم السادس في عام 2019 برفقة كل أحمد حلمي وعلي جابر.

الحياة الأسرية

في عام 2000 وبعد طرح الألبوم لها عيون قلبي أعلنت عن زواجها من متعهد الحفلات «يوسف حرب» بشكل مفاجئ وهو الزواج الذي شكل زوبعة في الوسطين الفني والعائلي بسبب رفض العائلة لهذا الزواج بسبب الفوارق الدينية والعمرية بينهما بالإضافة إلى أن «يوسف حرب» كان متزوجاً ولديه ثلاث أطفال لكن هذا لم يمنعهما من الزواج حيث وقفت في وجه كل من عارض هذا الزواج لكنه رغم ذلك انتهى زواجهما بالطلاق بعد سنتين بسبب كثرة المشاكل بين عائلتها وزوجها.