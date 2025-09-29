شمس البارودي تواجه هجوما بسبب فيديو مع زوجها حسن يوسف

تحرص الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي على تدوين ذكرياتها التي جمعتها بزوجها الراحل حسن يوسف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل أن تلاحقها خلال الساعات الماضية، شائعة تتحدث عن عودتها إلى التمثيل مرة أخرى، وهو ما ردّت عليه بشكل قاطع عبر حسابها. وأكدت الفنانة المعتزلة أنها نسيت التمثيل بشكل تام، وباتت تندهش مما كانت تفعله، وقدرتها على تقديم شخصيات أخرى في التمثيل بخلاف شخصيتها الحقيقية.

وكشفت أن الأمر لا يتخطى مقاطع فيديو تنوي نشرها هي وعائلتها، للحديث عن حياتهم وذكرياتهم فقط، ولم يكن للأمر أية علاقة بالعودة إلى التمثيل، مشيرة إلى أن المشروع وُجد عندما كان زوجها على قيد الحياة.

وخرج عمر حسن يوسف، ابن شمس البارودي، في مداخلة هاتفية مساء الأحد عبر فضائية “ON” المصرية لينفي هو الآخر عودة والدته إلى التمثيل من جديد.

وتابعت شمس البارودي الحديث عن ذكرياتها مع زوجها الراحل، بعد أن نشرت مجموعة من الصور ومقطع فيديو، يوثق اللحظات التي جمعتها بشريك رحلتها. وكيف كان لقاؤهما في فيلم “رحلة حب” لأول مرة بشكل لا يصدق، إذ كانت رافضة للعمل في الفيلم، ولكن أسبابا في الحياة أجبرتها على قبول العمل في الفيلم. ومن هنا جاءت قصة الحب التي جمعتها بزوجها حسن يوسف.

وكتبت عبر فيسبوك:”صباح ومسي شيء ما بينتسي بحاول أضع فديوا اغنية فيروز لمن لا يعلمون قصة العشق ألتى سجلها الزمان وبارك احداثها من جمع روحينا ليذوب كل منا في الآخر وليكون عنوان حبيبي * هذه حبيبتي ايقظت الإحساس فى صدرى * وليكون عنوانى * هذآ حبيبي علمنى ماهو الحب 💘 والعشق والتضحيه لاحيا في كنفه يحتويني باهتمامه وعطاؤه فيصبح هو دنيايا وعالمى أكتفي بهما وانهل من معيتهما فهما نبع لاينضب سعادة وأمان وطمأنينة قل أن توجد بين حبيبين مستمره أكثر من نصف قرن فما هذه السيمفونيه إلا بتدبير الخالق المضطلع على خفايا أرواحنا وخبيأت نفوسنا ليلتقطها سبحانه كل منهما في جهة فيضعهما متلاصقتين فقد أراد لهما التحام أبدي هيء له كل الأسباب لتنشيء ملحمة حبهم على عينه سبحانه * ثم كيف ياحبيبي غيرت مفهومى للحياه كيف أقنعت تمردى أن 💘 حبك هو الحياه كيف استوليت على شتات عقلى بأحلى الكلمات نابعه من صدق إحساسك بإصرار توصله لي يوميا فى لقاء فيلم * رحلة حب *💘 كنت رافضه العمل في !!! فتتغير اقدار في الحياه تجبرنى قبول العمل في الفيلم لأن هناك قدر يحاكيه لنا مدبر الكون * لما لأن هذآ هو الخير لكلينا لأن روحينا كان يبحثان عن مرفء يبث فيهما نبض الحياة و يبعث شرارة انطفأت بها ضؤ صغير يخبو لا نراه نحن ولكن سبحانه يراه فيجدد اشتعال ما انطفاء وكأنك امددت ميت بالحياه فيتوهج بريق شرارتيهما اشتعالا لحب لم يخبوا أو ينطفيء كل هذه الأعوام ياحبيبي اليست هيا إرادة الاهيه لذا حماها لتظل بهذا الوهج وفي أنتظار لقاؤنا الأبدي كما وعدتنى ياحب عمري ياحبيبي ياحسن.

ونشرت شمس البارودي مقطع فيديو، وُضع على أنغام أغنية “بتونس بيك” ويحتوي على صور ومشاهد تجمعها بزوجها، من أعمال سينمائية قديمة شارك فيها الثنائي. لتتعرض شمس البارودي للهجوم والانتقاد من قبل متابعيها، بسبب نشرها هذا الفيديو، الذي تظهر فيه بدون حجاب، في أعمال سينمائية قديمة.

هذا ما دفع شمس البارودي للرد على منتقديها، مؤكدة أنها في البداية لا تعرف من قام بعمل هذا الفيديو، لكنه أعجبها خاصة أنه يعبر عما بداخلها، مشيرة إلى أن ملابسها في المشاهد التي تظهر فيها محتشمة، كما أن الفيديو موجود بالأساس على شبكات التواصل الاجتماعي، ومن قام بتنفيذه هو من يقوم بنشره.

وتابعت تعليقها قائلة: هذا جزء من حياتي مع حبيبي لن أمحوه.. وربنا مُطلع على القلوب يا مؤمنين، واضعة حداً لكل التعليقات التي هاجمتها.