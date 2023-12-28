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شمس نجمة أقوى حفلات رأس السنة بين العراق ومصر

منذ 60 دقيقة
آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2023 4:05 مساءً
النجمة الكويتية شمس

النجمة الكويتية شمس

هنادي عيسى
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تُحيي النجمة الكويتية شمس أقوى حفلات رأس السنة الجديدة 2024 بين العراق ومصر.

وتلتقي شمس الجمهور ومحبيها بواحدة من أقوى حفلات نهاية العام في نادي اليرموك الترفيهي في العاصمة بغداد مساء 31 ديسمبر، حيث ستقدم مجموعة منوعة من أعمالها الغنائية القديمة والجديدة.

وتسافر بعدها شمس إلى مصر حيث ستحيي واحدة من أقوى السهرات الشبابية في نادي “سباين” في القاهرة ليل 5 يناير المقبل.

وأعربت شمس عن حماسها للقاء الجمهور ومحبيها في العراق ومصر، وقالت عبر صفحاتها الرسمية على “إنستغرام”: “انتظركم نخربها دامها خربانة”.

على صعيد آخر، كانت الفنانة شمس قد أعلنت مؤخراً عن استعدادها لإطلاق عطر جديد يحمل اسم “باي شمس – By Shams” قريبًا، بالشراكة مع شركة “سمرايز – Symrise” الألمانية، وشركة “استر – Ester” السويسرية، الرائدتين في عالم العطور منذ أكثر من 200 سنة حول العالم.

وعبّرت شمس عن سعادتها بهذه الشراكة ووصفتها بـ”مشروع العمر”، إذ تقدّم أوّل عطر فريد من نوعه في التاريخ، وهو عطر مختلف بمعانيه يحمل شعار “ندِلِك عليه”، ستكشف عن كافة تفاصيله في الأيام المقبلة.

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