شهادة وفاة تكشف سبب موت الملكة إليزابيث الثانية

أفادت شهادة وفاة الملكة إليزابيث، التي نشرتها السجلات الوطنية لإسكتلندا (الخميس 29-9-2022)، بأن الشيخوخة هي سبب وفاة ملكة بريطانيا.

وتوفيت إليزابيث، صاحبة أطول فترة على عرش بريطانيا، عن عمر يناهز 96 عاما في قلعة بالمورال، مقر إقامتها الصيفي الواقع في المرتفعات الاسكتلندية، في الثامن من سبتمبر أيلول.

وحددت الشهادة وقت الوفاة الساعة 03:10 مساء (14:10 بتوقيت جرينتش).

وأصدر قصر بكنغهام بيانا بعد الساعة 12:30 ظهرا في ذلك اليوم قال فيه إن الأطباء قلقون بشأن صحة الملكة وإنها ستظل تحت الإشراف الطبي. وتم الإعلان رسميا عن الوفاة الساعة 06:30 مساء.

وجاء ذلك بعد يومين من آخر مهمة رسمية للملكة، عندما عينت ليز تراس رئيسة للوزراء.

عانت الملكة، التي بقيت 70 عاما على العرش، مما أسماه قصر بكنغهام “مشكلات عرضية في الحركة” منذ نهاية العام الماضي، مما اضطرها إلى إلغاء أغلب ارتباطاتها العامة.

وتظهر الشهادة أن ابنتها الأميرة آن تولت تسجيل الوفاة في 16 سبتمبر أيلول.