"شهريار مصر".. شاب يتزوج 33 مرة لسبب غريب

في حادثة غريبة من نوعها، قال شاب مصري أنه تزوج 33 مرة، لسبب غريب وهو “فعل الخير فقط”، على حد تعبيره.

ووصف الشاب المصري محمد الملاح نفسه بأنه “محلل شرعي”، حيث إنه تزوج 33 مرة بهدف إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن 3 مرات، مؤكدا أن ما يفعله “عمل خيري لوجه الله بدون أي مقابل”، وفق تعبيره.

وأوضح الملاح في حديث لبرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن ما يفعله بدأ حين اقترحت إحدى زميلاته في العمل أن يتزوج صديقتها التي طلقت 3 مرات حتى تعود لزوجها كعمل إنساني “أبتغي به وجه الله”.

وأكد الملاح أن الزيجات التي يعقدها تكون زواجا كامل الأركان، وينفصل بعدها عن السيدة التي يتزوجها لتعود إلى زوجها الأول وانتهى الأمر، ثم تكرر الأمر مجددا وتزوج بناء على اقتراح أصدقائه بنفس الطريقة ولنفس الأسباب.

وشدد الملاح على أن ما يفعله “لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل لله فقط، ولا يتقاضى أموالاً من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج ولدي صفحة على فيسبوك تروج لهذا الأمر”، على حد تعبيره.

وختم محمد الملاح قائلًا إنه إذا أفادت دار الإفتاء المصرية بأن هذا العمل حرام فسيقلع عنه، متسائلا في الوقت ذاته، إذا كان هذا العمل حرام فما الحل في ارتفاع نسبة الطلاق.

من جانبه، استنكر الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، ما يفعله محمد الملاح، مؤكدا أنه حرام شرعا، حيث إن الزواج في الإسلام أصله وشرطه التأبيد ويجب أن تكون نيتهما استمرار الحياة وليست فترة مؤقتة.