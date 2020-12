“شوماخر” يعود إلى عالم الفورملا وان مجددا

يبدو أن اسم “مايكل شوماخر” الذي ارتبط بالبطولات والنجومية والنجاحات وتحقيق الأرقام القياسية سيعود مجددا إلى حلبة سباق السيارات عبر ابنه “ميك” الذي يدخل عالم الفورمولا وان من أوسع أبوابه، بسبب موهبته الكبيرة وإصراره على دخول هذا الميدان خلفا لوالده الذي غيبه حادث أليم عن ممارسة هذا السباق، ما أدى إلى اعتزاله.

وفي هذا السياق، أعلن هاس، اليوم الأربعاء، عن ضم السائق ميك، نجل أسطورة فيراري مايكل شوماخر، بطل العالم سبع مرات.

ويتصدر الألماني ميك، البالغ 21 عامًا، الذي وقع على عقد يمتد لعدة سنوات مع الفريق المملوك لجهات أمريكية، بطولة فورمولا 2 قبل خوض الجولة الأخيرة في حلبة الصخير بالبحرين، مطلع الأسبوع المقبل.

وقال شوماخر: ”المشاركة في فورمولا 1 العام المقبل تشعرني بسعادة غامرة، وأعجز عن الكلام“.

وأضاف: ”كنت أؤمن دائمًا بتحقيق حلمي بالوصول إلى فورمولا 1“.

وسيشكل شوماخر، عضو أكاديمية السائقين الشبان في فيراري، جزءًا من تشكيلة هاس الجديدة، برفقة الروسي نيكيتا مازبين، الذي تم التعاقد معه، أمس الثلاثاء.

وسيحل الثنائي بدلًا من الفرنسي رومان غروغان، الذي يتعافى حاليًا، بعد حادث مروع بجائزة البحرين الكبرى يوم الأحد، والدنماركي كيفن ماجنوسون.

وسيظهر شوماخر في سيارة هاس، عندما يقدمه الفريق في التجارب الحرة الأولى بجائزة أبوظبي الكبرى، يوم الجمعة، في ختام الموسم.

وسيشارك في جزء من اختبار للسائقين الشبان في حلبة ياس مارينا، يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال جونتر شتاينر مدير هاس: ”بطولة فومولا 2 كانت لفترة طويلة بيئة خصبة للمواهب، وهذا العام كانت واحدة من أكثر البطولات تنافسية في المواسم الأخيرة“.

وتابع: ”أؤمن بشدة بأنه اكتسب فرصة الارتقاء لفورمولا 1 بناء على أدائه“.

ويتفوق شوماخر بفارق 14 نقطة في صدارة جدول فورمولا 2.

واعتزل مايكل شوماخر في 2012، بعد ثلاثة مواسم من عودته للسباقات مع مرسيدس.

ولم يظهر أسطورة فيراري منذ تعرضه لإصابات خطيرة بالرأس، في حادث تزلج بجبال الألب الفرنسية، في 2013.

Baby @SchumacherMick first got behind the wheel with his father Michael at just one year old 🥺#F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/2RYP9aQ061

— Formula 1 (@F1) December 2, 2020