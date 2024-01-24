"شوهتني".. ريهام سعيد توجه رسالة لدكتور نادر صعب

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة إلى طبيب تجميل دكتور نادر صعب، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”.

ونشرت ريهام سعيد صورة نشرها الطبيب مدعياً أنها للإعلامية قبل وبعد عملية التجميل، وعلقت عليها قائلة: “يعني أنت مجرم لدرجة أنك شوهتني، وعرفت أنك موت ناس قبلي وبتحط صورة لواحدة مش أنا خالص وتقول إنه أنا، كنت زي القمر قبل ما آجي لك حد عمره شافني شكلي كده”.

وفي وقت سابق نشرت صفحة المشاهير “شربليتا” رداً على انتقاد لسعيد: ما بعرف شو بدي قول! لما شفت كيف كانت الإعلامية المصرية قبل العملية اللي عملها الدكتور نادر صعب انصدمت كتير لانو النتيجة واضحة انو العملية ناجحة! وبالنهاية ما فيه الطبيب يرجّع امرأة فوق الخمسين بنت ١٤ بالاخص خضعت قبل وصولها للطبيب نادر صعب ل ٣ عمليات فاشلات و غادرت لبنان بعد ٣ ايام من العملية علماً انو الدكتور صعب طلب منها مراراً و تكراراً انو بدو يعمل مراجعة للعملية و رفضت هي الموضوع! شكلها كانت بدها تعمل ترند على ضهر الطبيب للموسم الجديد لبرنامجها.

يتبع بالصوت و الصورة و الادلّة….