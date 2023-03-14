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شيانتيك تجتاز أندريسكو وتتأهل لمواجهة رادوكانو في إنديان ويلز

منذ 3 دقائق
إيجا شيانتيك

إيجا شيانتيك

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تفوقت إيجا شيانتيك على بيانكا أندريسكو بطلة أميركا المفتوحة سابقاً بنتيجة 6-3 و7-6 لتبلغ الدور الرابع في بطولة إنديان ويلز للتنس وتتأهل لمواجهة إيما رادوكانو.

وتمر شيانتيك المصنفة الأولى بفترة تألق على الملاعب الصلبة منذ بطولة أستراليا المفتوحة، ونالت اللقب في الدوحة وبلغت النهائي في دبي وبدا أنها ستفوز مجددا بعد حسم أول مجموعة.

لكن الفائزة بآخر لقب في أميركا المفتوحة وجدت نفسها متأخرة 4-2 في المجموعة الثانية وكافحت قبل أن تفوز بعد شوط فاصل.

وقالت شيانتيك: “لقد نجحت (أندريسكو) في تغيير إيقاع اللعب بشكل رائع، ومع اللعب على هذه الأرضية، يمكن أن تصبح الأمور صعبة، لكني سعيدة جدا أني كنت متماسكة على الأقل في أغلب الأوقات”.

وفازت رادوكانو غير المصنفة، التي غابت عن الملاعب بسبب الإصابات والمرض منذ بطولة أستراليا المفتوحة، على بياتريس حداد مايا المصنفة 13 بنتيجة 6-1 و2-6 و6-4.

وخسرت ليلى فرنانديز، التي تعثرت في النهائي قبل عامين أمام رادوكانو، أمام كارولين جارسيا المصنفة الخامسة 6-4 و6-7 و6-1.

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