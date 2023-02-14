شيانتيك تعلق على مشاركتها في بطولة قطر للتنس

قالت إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا إنها تحاول أن تحافظ على تواضعها وتتقبل أنها لن تكون متألقة طوال الوقت بعد الخروج من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث تستعد اللاعبة البولندية للدفاع عن لقبها في بطولة قطر المفتوحة.

وكانت اللاعبة البالغ عمرها 21 عاما المرشحة الأكبر للفوز بلقب أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد في ملبورن، لكنها خسرت 6-4 و6-4 أمام إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون.

وقالت شيانتيك للصحفيين “أريد التركيز حقا على أن تكون توقعاتي منخفضة ولا أتوقع من نفسي أن أكون متألقة طوال الوقت”.

وخاضت شيانتيك سلسلة من 37 مباراة متتالية دون هزيمة العام الماضي، وفازت بلقبي فرنسا المفتوحة وأمريكا المفتوحة إلى جانب ألقاب في الدوحة وإنديان ويلز وميامي وشتوتجارت وروما وسان دييجو.

وقالت شيانتيك “كان الموسم الماضي غريبا جدا، بشكل قد يؤثر قليلا على عقلي. أردت أن أتحلى بالتواضع والتركيز على العمل بجدية وما ينبغي فعله في الملعب”.

وتعتقد شيانتيك أنها لن تدخل بطولة قطر المفتوحة باعتبارها المدافعة عن اللقب.

وقالت اللاعبة البولندية “أريد أن أبدأ هذه البطولة مثل أي لاعبة أخرى، ونحن كلنا نفعل ذلك ونبدأ من نفس المرحلة”.

وأضافت “هناك مباريات عديدة نحتاج إلى الفوز بها، وهناك عقبات كثيرة نحتاج إلى أن نتجاوزها، لذا فإني أريد أن ينصب تركيزي على الخطوة المقبلة”.