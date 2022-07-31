شيرين تحذف صور طليقها وتلغي متابعته بعد تدخل القضاء بينهم

قررت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حذف صور طليقها حسام حبيب وإلغاء متابعته عبر حسابها على «انستغرام»، وذلك بعد فترة من الخلافات بينهما وهو ما قرره أيضا حسام حبيب حذف صوره مع طليقته.

وجاء قرار شيرين عبد الوهاب بعد تقدم حسام حبيب ببلاغ للنائب العام ضد شيرين عبد الوهاب يتهمها بالسب والقذف والتشهير به.

وحمل البلاغ رقم 33057 لسنة 2022 عرائض النائب العام، وتضمن ما قالته “شيرين” خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج والتي من شأنها الإضرار بسمعة مقدم البلاغ، والتشهير به بعدما قالت المشكو في حقها:” كنت بجمّل صورته، بس عشان يغور وأرتاح منه، عربيتي المرسيدس كانت باسمه واتسرقت وإحنا في الساحل الشمالي”.

وفي المقابل، استمعت النيابة العامة للفنانة شيرين عبدالوهاب، بشأن بلاغها الذي زعمت فيه تعرضها لعملية نصب، بدعوى أنها فوجئت بتحويل جميع أوراق سيارتها الخاصة باسم طليقها، ولم يسدد لها المبلغ المستحق بعد انفصالهما، مطالبةً بوقف إجراءات التعامل مع السيارة بوحدة مرور مصر الجديدة، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وكانت شيرين، قد تقدمت بـ3 بلاغات أخرى، ضد حسين حبيب، والد طليقها، متهمةً إياه ب””السب والقذف” عبر حسابه بموقع «فيسبوك».

وجاء بتصريحات الفنانة شيرين عبدالوهاب، المتلفزة: «أنا ست قاعدة مع بناتي بعد 4 سنين شايفين الويل.. قلنا نسافر الساحل الشمالي ونرجع نتبسط، بناتي وأنا نفسيتنا تعبانة ومكناش عايشين تقريبًا، وكنت عايشة مع زوج مبيشتغلش تقريبًا ومبيخرجش، كنت عايشة 24 ساعة في غرفة نومي، مبعملش حاجة، قاعدة وبس».

وأضافت: “أنا أخطأت في حق نفسي، وعارفة، بس سعيت إن الست المشهورة تبقى إنسانة متجوزة وتحافظ على بيتها، كنت فاكرة كده، لكن ده مكانش بيت، دي كانت “مصيدة فئران””.