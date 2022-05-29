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شيرين ترد على شائعة حملها وعودتها الى حسام حبيب

29 - مايو - 2022
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

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تفاعلت الفنانه شيرين عبدالوهاب مع جمهورها عبر خاصية الاستوري على إنستغرام، بحيث ردت على عدد كبير من أسئلة الجمهور، والتي كان منها ما يتعلق بمسألة الزواج والطلاق وعلاقتها بحسام حبيب.

وكان سؤال أحد المتابعين حول علاقتها بحسام حبيب، حيث تساءل قائلاً: ” انتي حقيقي رجعتي لحسام حبيب”، لترد شيرين قائلة: ” اساس الجواز والطلاق الاشهار.. ولو كنت رجعت كنت هقول”.

وايضا وجه متابع أخر سؤال حول حياتها الشخصية وعودتها للفنان حسام حبيب، فقال “انتي رجعتي لحسام ومش عاوزة تقولي وحامل منه”، ولكنها ردت مستنكرة وأجابت :” انا ليه اعمل كل دا فالسر”.

كما ردت على متابعة آخرى تتساءل حول معنى الرجولة بالنسبة لها، فقالت: ” الراجل هو اللي تحسيه وهو في حضنك ابنك والي تحسيه وانتي خايفة ابوكي، واللي تحسيه في الدنيا هو الضهر والسند”.

وحول انتشار أخبارها الشخصية على السوشيال ميديا والإعلام قالت اشيرين: ” انا مش بطلع اتكلم عن مشاكلي او بقول حاجة عن مشاكلي انا فجأة بلاقيها اتنشرت”.

وتسائل متابع أخر عن امنتيها الوحيدة فقالت: ” نفسيي اعيش على جزيرة انا وبناتي وامي وبس”.

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