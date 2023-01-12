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شيرين تشارك في مسلسل "سوق الكانتو"

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 12 - يناير - 2023 2:15 مساءً
شيرين

شيرين

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تواصل الفنانة شيرين فى الفترة الحالية تصوير مشاهدها في مسلسل “سوق الكانتو”، بطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023.

وتجسد شيرين دور سيدة يونانية ووالدة مي عز الدين، ويجسد الفنان أمير كرارة شخصية طه قاسم الذى يمارس العديد من أعمال النصب التي يحاول من خلالها أن يحصل على الأموال فيما تمر حياته بالعديد من الأزمات، وتدور الأحداث في سوق البالة بوسط البلد عام 1922.

العمل من بطولة أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، مي عزالدين، كمال أبو رية، محمد عبدالعظيم، عبدالعزيز مخيون، مها نصار، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

من ناحية اخرى يواصل كرارة في الفترة الحالية تصوير فيلمه الجديد ” البعبع “، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، ويشارك فيه ياسمين صبري، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، باسم سمرة ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف رحاب الجمل، محمد محمود وإنعام سالوسة، وإلى الأن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض.

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