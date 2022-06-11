شيرين تهاجم الشاعر بهاء الدين محمد.. والاخير “مش متعود أرد على حد”

أزمة جديدة تواجه الفنانة شيرين عبد الوهاب؛ لكنها هذه المرة متعلقة بالشاعر بهاء الدين محمد، بعد سؤالها عن أكثر أغنية ندمت على تقديمها، والتي أجابت بأنها: ماتجرحنيش.

من جانبه علق الشاعر بهاء الدين محمد، على هذا التصريح قائلًا، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك: مش متعود أرد على أي حد.. ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه، ويعرف إنه مهما اتعود يغلط لازم يجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله، وخاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها.. وهتكلم باختصار جدا.

وتابع بهاء الدين محمد: المشهد الأول، أول يوم دخلت شيرين عبد الوهاب مكتبي كانت مع الأستاذ نصر محروس، اللي هو صاحب الفضل في تقديمها، وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكي وسألها نصر بتعيطي ليه ردت علشان أنا قاعدة مع الأستاذ بهاء.

وأضاف: والمشهد الثاني رشحتها تغني كتير بنعشق، ولولا موافقة نصر احتراما للعشرة اللي بنا ماكانتش هتغنيها، لأنها كانت موقوفه من النقابة.

واستكمل: المشهد الثالث لما فوجئت بمدير أعمال شيرين عبد الوهاب الراجل اللي أنا بحبه وبحترمه، لقيته بيكلمنى نيابة عنها ويقولي سمعني الجديد، وده طبعا خطأ لأن اللى بيغني مهما كان اسمه مش المفروض يغلط غلطة زي دي، لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول.

المشهد الرابع والأخير أغنية ماتجرحنيش أنا لحد الآن مش عاجبني غُنا شيرين مع احترامي الكامل لصوتها، وأكيد لولا الأستاذ نصر ماكانش هيتم اللقاء.. وماتجرحنيش من أهم أعمالي ومن حقي أدافع عنها نتاج تهور اللي غنيتها.

واختتم: وكمان لأول مره ألاقي حد بيحارب نَفسه وبيغلط في مبدعين اشتركوا في صناعته.. وعشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانه كالعادة، بس كان لازم أقولها ما تعمليش كده تاني وأنتي بتكبري بس مش هتعدي حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم.