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شيرين رضا: أنا حالياً مش عايزة أمثل أصلاً.. وعايزه أقولهم أنا اعتزلت

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2022 6:30 مساءً
شيرين رضا

شيرين رضا

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أعلنت الفنانة شيرين رضا، عن عدم مشاركتها في موسم رمضان المُقبل، بسبب كثرة عدد ساعات العمل التي واجهتها في مسلسل “شغل عالي” موسم رمضان 2022.

وقالت شيرين، خلال لقائها في برنامج “Mbc trending”، :”مسلسل رمضان حاجة مهلكة جدا، أتعلمت إن أنا مش هعمل كدا تاني في نفسي، ومش عايزة أكرر التجربة تاني، في يوم صورنا 35 ساعة في مسلسل شغل عالي”.

وأضافت :”أنا خرجت من رمضان وبعدها دخلت فيلم، أنا حالياً مش عايزة أمثل أصلا، وعايزه أقولهم أنا اعتزلت”.

وتابعت :”في الأخر أنا مبسوطة، إن المسلسل عجب شوية ناس”.

مسلسل “شغل عالي” بطولة : شيرين رضا وفيفي عبده ومروان يونس، بجانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، ونجم كرة القدم ميدو، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.

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