شيرين رضا لصوت بيروت إنترناشونال: استغربت ترشيحي لمسلسل "وبينا ميعاد"

حققت الفنانة المصرية شيرين رضا نجاحا لافتا الأسابيع الماضية من خلال مسلسل “وبينا ميعاد” حيث قدمت شخصية مميزة لاقت محبة الجمهور وعن ترشيحا لهذا العمل قالت لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: “استغربت كثيراً حينما عرض علي المخرج هاني كمال شخصية (نادية)، فأنا أكره المسلسلات الطويلة ذات الثلاثين حلقة، لأنها تقتل الوقت وتدمر حياة الفنان، ربما أتقبل أحياناً المشاركة فيها عندما تعرض في شهر رمضان، لكن خارج الموسم الرمضاني أرى أنها صعبة للغاية، لكن في الوقت نفسه لا أنكر أنني سعدت بترشيحي للعمل، ورأيت أنها فرصة لإظهار جزء جديد من موهبتي وقدرتي التمثيلية، فـ(نادية) سيدة قوية ولا بد من مذاكرتها جيداً”.

وأشارت إلى أن المخرج هاني كمال لعب دوراً كبيراً معها من أجل رسم شخصيتها في المسلسل: “المسلسل احتاج لفترة دراسة طويلة بيني وبين المخرج هاني كمال، حيث حضرنا لشخصية نادية” قبل أشهر من بدء التصوير، وعقدنا عدداً كبيراً من جلسات التحضير، لكي نبني الشخصية، فنادية تظهر في المسلسل وهي سيدة مطلقة ولديها أربع بنات، وهنا لا بد من أن يكون هناك تأسيس جيد لخلفية الشخصية، وجلسنا وقتاً طويلاً نرسم الشكل الخارجي لها ونضع أسسها ومراحلها أي منذ طفولتها إلى اللحظة التي ظهرت فيها على الشاشة، فأنا أحببت أن تكون نادية شخصية مختلفة تماماً عن شخصيتي الحقيقية، حتى أخرج فيها كل مخزوني التمثيلي”.

ونفت رضا وجود أي تشابه بينها كسيدة مطلقة، ولديها ابنة واحدة وبين شخصية “نادية” التي تظهر في المسلسل كسيدة مطلقة ولديها أربع بنات: “لا يوجد أي وجه مقارنة تماماً بيني وبين (نادية)، لدرجة أن المخرج هاني كمال طلب مني في إحدى الجلسات أن أضع له 3 تشابهات بيني شخصيتي الحقيقية وشخصية نادية، ولم أجد تشابهاً واحداً، ورغم حالة الاختلاف بيننا فإني أحببت شخصية نادية للغاية واحترمتها كثيراً، لأنها سيدة قادرة على تحمل صعوبات الحياة، ولم تتخل عن مسؤوليتها كأم لأربع بنات”.

وأوضحت أنها لم تجد صعوبة في تربية ابنتها الوحيدة نور من زوجها السابق عمرو دياب مثلما وجدتها في المسلسل: “لم أجد أي صعوبات أو معوقات أثناء تربيتي لابنتي الوحيدة نور، فالمسؤولية كانت سهلة لأن والدتي ووالدي رحمهما الله، كانا يساعداني في تربيتها، وأيضاً والدها عمرو دياب، ووالدته السيدة رقية، رحمة الله عليها، كانا موجودين معي، ولم يكن لدي في فترة طفولة نور أي مسؤوليات كبرى تجعلني بعيدة عنها، على عكس شخصية (نادية) التي تظهر في المسلسل التي كان عليها أن تحسن تربية بناتها، وفي الوقت نفسه تكمل نجاحها في عملها الخارجي لكي تثبت أنها قادرة على الحياة بعد انفصالها عن زوجها”.