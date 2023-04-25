شيرين عبد الوهاب: اتأخرت عليكم لظروف نفسية

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب التهنئة لجمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك، مبدية سعادتها بتواجدها في دبي لإحياء حفل غنائي يوم 28 أبريل الجاري.

وقالت شيرين، في أول ظهور إعلامي عبر “ET بالعربي” قبل حفلها في دبي: “أنا سعيدة بالعودة إلى حياتي والحفلات.. وحبكم واهتمامكم فوق الخيال”.

وحرصت شيرين على توجيه كلمة للجمهور قائلة: “لو اتأخرت عليكم فده كان لظروف نفسية، والاختفاء كان جزء من نقاهة كنت أحتاج لها منذ سنوات”.

وتابعت شيرين: “أنا بشتغل في الوسط الفني وعمري 13 سنة ومشهورة من وأنا 24 سنة وكان هذا كبير عليا رغم النجاحات التي حققتها”.

ومن المقرر أن تقدم شيرين عبد الوهاب، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

وتستعد شيرين عبد الوهاب لطرح أغنية جديدة بعد فترة غياب بعنوان “عودتني الدنيا”، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور، توزيع نابلسي.