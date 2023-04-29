شيرين عبد الوهاب: أنا هرفع قضية وأطالب بتعويض كبير خلينا نأمن مستقبل العيال

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشر البحث على غوغل بعد سقوطها على خشبة المسرح بحفلها أمس الجمعة 28\4\2023 في دبي.

وقالت شيرين بعد سقوطها : “شوفوا رجلي ازرقت ازاي..اللي بيحصل قلة ذوق وأنا هرفع قضية وأطالب بتعويض كبير ..خلينا نأمن مستقبل العيال”.

ويعد هذا الحفل الأول لها بعد فترة غياب عن جمهورها ومحبيها، وتقدم شيرين باقة من ألمع أغانيها القديمة، وكذلك أغنية من ألبومها الجديد الذي تستعد لطرحه نهاية هذا العام.

وقالت “شيرين” خلال لقائها ببرنامج “et بالعربي”: “أنا سعيدة بالعودة إلى حياتي، السمكة رجعت للبحر، أيضاَ سعيدة لرجوعي إلى الحفلات، وإن شاء الله هقدم كل جديد خلال الفترة المقبلة وشخصيًا الجمهور واحشني جداَ وواحشني شغلي .. ولو كنت اتأخرت عليكم دي كانت لظروف نفسية أكبر مني أوي .. واختفائي كان جزءًا من نقاهة كنت محتاجلها بقالي سنين”.