شيرين عبد الوهاب تعلن عن تحضير فيلم وثائقي عن حياتها

أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب، عن استعدادها لتحضير “فيلم وثائقي” تحكي خلاله تفاصيل مسيرتها الفنية والكثير من حياتها الشخصية وأسرارها التي لم تكشفها للجمهور من قبل.

وتابعت شيرين في تصريحات إعلامية على هامش حفلها في دبي، “آه بحضر لكتابة فيلم عن حياتي مع نتفليكس، هيكون وثائقي، هظهر فيه شخصيا وفيه بنت صغيرة هتقوم بدوري في مرحلة الطفولة”.

ولم تكشف شيرين عبد الوهاب عن هوية الطفلة التي ستقوم بتمثيل دورها فترة طفولتها، كما نفت أن تكون واحدة من ابنتيها هي الفتاة الصغيرة.

وقالت شيرين خلال الحفل: “أنا سعيدة بالعودة إلى حياتي، السمكة رجعت للبحر، وأيضاَ سعيدة لرجوعي إلى الحفلات، وإن شاء الله هقدم كل جديد خلال الفترة المقبلة والجمهور واحشني جداَ وواحشني شغلي، ولو كنت اتأخرت عليكم دي كانت لظروف نفسية أكبر مني أوي، واختفائي كان جزءًا من نقاهة كنت محتاجلها بقالي سنين”.