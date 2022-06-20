شيرين عبد الوهاب: طبعاً كان نفسي يكون عندي ولد

عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تتواصل مع جمهورها من جديد وتجاوب على العديد من أسئلتهم عبر خاصية “ستوري” في حسابها على “إنستغرام”، وكشفت شيرين، هذه المرة عن أمور مختلفة في حياتها الشخصية والمهنية.

وكان من بين الأسئلة: حبيتي في حياتك كام مرة؟ وردت قائلة: “مرة واحدة بس”، في حين ردت شيرين على سؤال آخر: كان نفسك يكون عندك ولد؟ طبعا كان نفسي وربنا ما يحرمني من مريم وهنا في حياتي واللي مجابش بنات لسة مخلفش.

وعند سؤالها عن موقفها من الهجوم الذي شنه الشاعر بهاء الدين محمد عليها، بعد تصريحها عن ندمها على غناء أغنية “ما تجرحنيش” والتي تعاونت فيها معه.

ردت شيرين، على سؤال أحد متابعيها: “إيش رأيك بكلام بهاء الدين محمد؟”، أجابت: “والله أنا مش شايفة ليه أي مبرر”.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تعرضت لهجوم حاد من الشاعر بهاء الدين محمد بعدما أعلنت عن ندمها في التعاون معه في اغنية “ماتجرحنيش”.

وكتب بهاء الدين محمد أغنية “ماتجرحنيش” أنا لحد الآن مش عاجبني غُنا شيرين مع احترامي الكامل لصوتها وأكيد لولا الأستاذ نصر مكنش هيتم اللقاء، وماتجرحنيش من أهم أعمالى ومن حقى ادافع عنها نتاج تهور اللى غنيتها”.

ومن ناحية اخرى كشفت شيرين عبد الوهاب مؤخراً، عن تعاونها مع الشاعر أيمن بهجت قمر في أغنية جديدة.